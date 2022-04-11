台南市原住民議員Ingay Tali的行駕照均單列族名。（洪榮志攝）

《國家語言發展法》於2019年通過，明訂台灣各原住民族語言也是國家語言，不應受到限制或歧視，但台南卻有原住民大學生向監理站申請行照、駕照單列族名時，卻被公路總局否決，還說全台只有9名原住民的行駕照單列族名。台南市原住民議員Ingay Tali接獲陳情，11日痛批大開族群主流的倒車，充分曝露「管理」高於「尊重」的殖民統治心態。

市府原民會、民政局、交通局、法制局的代表，也都認為公路總局的否決不合法，將透過管道向中央機關反映此事。台南監理站則回應表示，站方係依公路總局2015年的公文規定辦理，將再向上級請示。

Ingay指出，《姓名條例》修法後規定，原住民族人可以在漢名之外，申請並列以族語拼寫的傳統名字，此一拼音名字依法也是族人的「本名」之一。同時，該條例也僅規定在護照及戶籍登記、身分證需要使用「中文本名」，其他證件並未做此限制，因此他過去已經順利申請到單列族名的健保卡、行駕照、市民卡及部分金融帳戶。

不過，近來公路總局卻以內政部備受爭議的「會議紀錄」，否決原住民族人申請行駕照單列族名的合法權利，此舉不但違反依法行政的基本精神，且無視《國家語言發展法》及擴大解釋《姓名條例》，大開族群主流的例車。

市議員林易瑩也聲援說，立法保障原住民各語族依其傳統文化的命名權利，卻因行政機關的不友善，犧牲族人的文化表現與認同權，她除表示強烈遺憾外，也希望政府通盤檢討現有的行政程序與措施，全力落實人民的權益。

原住民族青年陣線代表Talum Ispalidav Takistaulan更強調，《憲判字第4號》對原住民傳統名字也高度肯認，因其具有強烈文化識別的外顯表徵甚至認同性，並且基於發音特殊性，相較於聲韻有限的「漢字」，以拼音書記的傳統姓名，更有必要與意義，因此單列拼音名的選擇權，對族人而言非常重要且必要，合法權利不該由行政機關片面否定。