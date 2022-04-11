民進黨立委余天今（11）日宣布登記參選新北市黨部主委，他強調，自己曾任新北市黨部2屆主委是老經驗，未來2年牽動總統、立委選舉，受到很多好友推薦、鼓勵，讓他決定參選登記，有能力可以為民進黨開拓新局。

余天也在臉書中發表參選聲明，身為民進黨的一員，有一份使命感對於新北市也有深厚的感情。過去擔任新北市主委時深耕基層，也努力團結地方。2018年地方選舉的結果並不理想，為選舉結果負起責任，辭去主委一職，後來經地方黨公職慰留，希望我能帶領民進黨繼續打2020年總統及立委大選。

余天說，2020年贏得139萬總統票及9席立委，創下歷史新高。這美好的一役是因為民進黨黨內團結的結果，才能獲得人民高度信任。2022年的地方選舉，新北市是民進黨重要的一役，可能面對一個比2018年更艱鉅的環境，而選舉結果，也將牽動2024年的總統及立委選舉。

余天說，一個團結的民進黨將是致勝的關鍵，希望能有機會再次承擔主委的工作，扮演團結民進黨的角色，不負民進黨基層支持者的期待。唯有團結，才能共同面對未來，才有共同贏得2022年地方選舉的可能性。

余天日前才說考慮不選立委了，且女兒余苑綺罹癌讓他心力交瘁，但遭太座李亞萍痛斥不負責任，受到外界極大關注。