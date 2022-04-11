台灣新冠肺炎疫情仍處嚴峻之期，本土確診人數不斷攀升，醫院防疫相關規定未能大幅鬆綁，醫材通路業者杏一(4175)醫院型門市雖仍受影響，但受惠深耕與開展的社區型門市逐步發揮綜效，3月營收為5.8億元，年成長10.31%，前3月營收為16.07億元，創歷史同期新高。

杏一表示，由於醫院防疫規定雖未大幅度鬆綁，隨著醫院人流回籠，門市營運預期將逐步回穩，而社區型門市穩健發展，更為3月營收挹注成長動能。杏一指出，首季營收創歷史高是因為積極經營會員關係，且善用全台灣首張健康照護儲值卡的多功能使用及回饋活動等成功吸客。

邁入4月，因顧及民眾外出或爬山等從事戶外旅遊機會增多，杏一推出兼具登山杖、拐杖和座椅多能的「泰達手杖椅」回饋消費者活動，以及一些暢銷商品品牌超值購等優惠活動，有望持續帶動業績成長。另外，獨家代理的德國骨鬆協會唯一指定護具「MEDI」產品，因「MEDI第四代脊椎強化背架」今年榮獲第24屆SNQ國家品質標章，4月加碼地推出「MEDI」品牌月，包含強化背架、健身者熱愛的護膝、護踝，以及醫療級彈性襪等消費者體驗活動。

在疫情衝擊下，國內外營養保健品需求大增，依經濟部主計處數據，國內保健及營養食品產值連續6年正成長。杏一今年營運重點之一為與知名大廠持續合作開發推出自有品牌的御護系列保健商品。