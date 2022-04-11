交通部推動台鐵公司化與台鐵員工無共識，台鐵工會醞釀五一勞動節不加班，預計有8成列車開不出去。交通部長王國材今（11）日表示，已經持續溝通，本周會與工會理事長討論，希望五一不加班這件事不要發生；最壞情況已經找公路運輸等替代。

王國材今日赴立法院交通委員會專題報告「疫情下觀光旅遊發展防疫作為及國旅券後續規畫情形」並備質詢。

台鐵工會醞釀五一不加班，王國材表示本周已經請台鐵局持續跟工會溝通，本周他也已經約了工會理事長討論，希望「不加班」這件事不要發生；交通部也已經開過一次會議，公路運輸、高鐵、國道客運、市區客運已經有計畫，最糟狀況下會有應變。

另根據交通部公告，新核定高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4134元調高為4313元，是4年來首度調漲。媒體問及，大家現在比較關心高鐵漲價是否已經確定？是否今年就會漲？王國材表示，高鐵只是核定一個費率公式，經過董事會討論，但是跟漲價沒有關係，過去也有討論過費率，雖然高鐵可以提高，但是考慮整體收入面、民生面，最後決定不漲價。

因為高鐵是上市公司，交通部尊重高鐵董事會的決定，送到交通部會再做一些討論。

媒體又問，下一步是不是台鐵漲價？北高現在票價是800多元，是不是台鐵也有漲價到破千的空間？

王國材說，不用這樣聯想這種連動關係，台鐵票價他已經講過很多次，重點是安全改革；安全改革和服務都還沒做好之前，這一塊未來虧損由政府承擔，要有一定的服務水準、安全改革，讓大家有信心，再來談台鐵票價，因此目前沒有漲價計畫。

另衛福部長陳時中昨天說防疫旅館可能要16萬間才夠，觀光局有在協調嗎？雙鐵飲食限制要提升嗎？王國材說，雙鐵飲食還是維持現狀，尤其台鐵台北到花蓮要2個半小時，若禁飲食很多人都會餓昏了，所以只要遵守防疫規定，雙鐵飲食還是維持現狀。

至於防疫旅館現在3萬間，大概還有50％是空房，交通部會因應。因為返國可以居家隔離，輕症也可以居家，整體應該沒有那麼多需求；如果需要的話，觀光局也有應變，隨時會跟地方政府合作。