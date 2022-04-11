繼屏東小吃部疫情爆炸後，被疫情指揮官陳時中稱為「娛樂圈」的小吃部又出事。38歲陳姓男子不滿愛慕的鄭女在小吃部陪酒上班，10日清晨4時許獲悉她又準備上檯陪酒，一氣之下到店內找人，正巧鄭女和男客準備離場，2人現場拉扯，柯姓酒客見狀隨即與對方起口角，並拿車上魚槍朝陳男開槍，陳經送醫急救仍宣告不治，全案依殺人罪偵辦。

據現場民眾指出，恆春鎮一處小吃部清晨4時許，有一男子倒臥店外停車空地，警方獲報到場，隨即通知救護車將陳男送醫，並將現場人員帶回釐清案清。

事後發現，鄭女與陳男疑有感情糾紛，陳知悉鄭女在小吃部坐檯陪酒後，一直要求她不要上檯，但遭到女方拒絕，陳男事後來到店內自己開一包廂等候，看到女子與其他酒客準備上車離開，隨即上前要將鄭女拖下車，便與其他男客發生扭打。

其中一名柯姓男子趁隙從車上取出一把魚槍，朝陳男射擊，當場射中左邊腋下，疑似失血過多、送醫不治，柯男見狀立刻逃離現場，警方事後循線將人逮獲，偵訊後依殺人罪送辦。

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