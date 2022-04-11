為了解決流離失所、無處安身的問題，全球前二大首富馬斯克和貝佐斯提出了解決之道，他們建議推特應將總部變成遊民收容所。

才剛成為推特最大股東的特斯拉執行長馬斯克一提出這個想法，立刻就獲得亞馬遜創始人貝佐斯的支持。

馬斯克主張將這家社群網路公司位在舊金山的總部改造成為收容所，為無家可歸的人提供安身之處，理由是在這場大流行病期間，很少人進推特總部上班。

貝佐斯在推特上發布一篇科技部落格GeekWire於2020年5月發表的文章，內容是有關於依附在亞馬遜西雅圖總部的8層樓家庭式收容所，貝佐斯並表示這個計畫的效果很好，也讓想當志工的員工更容易做事。

貝佐斯建議如果不是全面改造成為遊民收容所，推特至少可以貢獻出一部分的總部空間。馬斯克隨即發文表示認同，稱貝佐斯提出了「好點子」。

在推特上擁有超過8100萬粉絲的馬斯克周六展開一項調查，要用戶就是否應改造推特總部進行投票。這項調查在不到一天內，就有超過一百萬名用戶參與投票，其中超過9成表示贊同。

馬斯克周日特別發文強調這次他並不是在開玩笑，他對這個問題「很認真」。

除此之外，馬斯克在周日進行的另一項調查詢問Twitter這個名字是否應該刪除其中的「w」，而且只給兩個選項：「是」和「當然」。

周六馬斯克提出推特「Twitter Blue」訂閱服務應進行大量變革的建議，包括應該調降價格、禁止廣告，以及提供用狗狗幣（dogecoin）付款的選項。