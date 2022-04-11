浩鑫（2405）3月合併營收1.29億元，月增和年增都呈負成長，早盤股價跌逾5%。浩鑫首季營收年增7%，獲利1.95億元，EPS為0.58元，優於去年同期的0.17元，從獲利來看是翻倍成長，主要是認列去年4Q出售瑞光路土地收益。

浩鑫表示，3月合併營收較去年同期減少，主係歐洲地區自年初起，企業仍以遠距上班為主，雖逐步放寬分流，預計4月底之後才能回復到正常上班模式，加上缺櫃及烏俄戰爭導致油價通膨等干擾因素，致使海空運及內陸運輸成本持續上升，為因應此現狀，客戶傾向訂貨項目齊備後再一次性出貨，以致部分訂單業績遞延至第二季，惟第一季合併營收4.2億元，年增率7.06％。

浩鑫強調，市場需求仍強勁，主要在於工業電腦市場方向正確，因應數位轉型與產品升級需求帶動中高階產品成長力道，公司在商規及工業電腦訂單穩健，子公司暄達醫學在歐洲地區同樣受烏俄戰爭因素致使出貨遞延，然市場需求不減，醫療氣墊床產線維持滿載。

浩鑫首季獲利為1.95億元，EPS為0.58元，首季毛利率仍有39%，優於去年同期。

由浩鑫子公司暄達醫學開發生產，已獲得慈濟、北榮、新光等醫學中心使用的「負壓傷口治療機」，繼進入台灣多家醫學中心，去年已與台中地區診所展開策略聯盟，跨入診所傷口照護市場後，今年也與高雄地區診所合作在傷口照護領域導入負壓傷口治療機，持續推廣診所醫材領域，提升地方診所傷口照護能力。

展望第二季，浩鑫符合醫規認證的Panel PC即將推出，且公司積極推動其商規/工業電腦在網路監控與智慧零售、自助服務、AI應用等相關專案機會，伴隨著交貨陸續完成，遞延業績效益陸續顯現，同時可望在新品挹注表現下，中長期營運正向以待。