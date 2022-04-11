運-20運輸機

6架解放軍運-20運輸機周六據說出現在塞爾維亞，而觀察家周日說，這可能是中方自製運-20至今在海外執行的最大任務，展現了中方的戰略運輸能力。

據美國《動力》（The Drive）網周六引述商業飛行追踪網的數據說，有6架運-20最初在周五深夜被發現在土耳其領空向西飛行，後來它們據說降落在塞爾維亞貝爾格勒的尼古拉特斯拉機場（Nikola Tesla Airport），而當地居民拍到照片。接著它們飛越博斯普魯斯海峽（Bosporus Strait），返回中國。

據中方官媒《環球時報》10日報導，運-20確實飛往塞爾維亞。而中方軍事觀察家說，多達6架運20大型運輸機可能標誌著空前的海外軍事行動。

紅旗-22/出口版FK-3

紅旗-22/出口版FK-3飛彈

中方軍事航空專家傅前哨周日告訴《環球時報》說，出動6架運-20執行海外任務創下新紀錄，他指出，解放軍鮮少同時出動這麼多運-20。他強調，這次任務反映出中方空軍不僅是遠程戰略運輸能力，還有運-20洲際飛行的後勤支援與維修能力都顯著提升。

此外，中方軍事專家與電視評論員宋忠平也指出，要安排6架運-20大型機隊出任務，要比組織1、2架來得困難。以往中國曾出動運-20到歐洲出過幾次任務，例如，2020年6月時，解放軍就以運-20載了105名解放軍儀仗隊員參加在莫斯科的俄羅斯反法西斯戰爭勝利日閱兵式。。

然而，宋忠平強調，和單純飛往俄羅斯不同的，就是運-20要從中國到塞爾維亞，途中需要飛越其他幾個國家，因此北京必須和相關國家多加協調和溝通，並獲得它們授權，才能順利通行。

雖然《動力》網推測，運-20可能是運送紅旗-22面對空飛彈的出口版FK-3飛彈到塞爾維亞，但《環球時報》說，相關任務未明。而分析家說，載運的貨品勢必既大又重，才會需要動用多達6架運-20。