上海疫情延燒，昆山停工至12日後能否順利復工仍待觀察，對電子產業供應鏈衝擊持續擴大，今天PCB個股成為重災區，目前停工至12日的台光電(2383)等今天盤中股價重挫逾7%，金像電(2368)、華通(2313)等盤中股價也同步重挫。
大陸上海本土疫情持續延燒，連帶昆山停工時間也延長至4月12日，由於昆山等華東地區是PCB等零組件廠重鎮，以目前上海疫情，昆山能否於4月12日順利復工仍待觀察，讓市場憂心，電子產業第2季營運恐淡季更淡。
目前台光電等昆山廠區配合當地政府政策暫時停工至12日，由於客戶多未砍單，只是出貨時程遞延，台光電等評估對整體營運影響不大，各廠也積極調度其他廠區產能應變，希望將停工衝擊降至最低。
受到大陸各地疫情爆發，生產及物流斷鏈壓力浮現影響，今天電子類股成為殺盤重心，尤其是PCB個股，台光電盤中跌幅逾7%，華通及金像電跌幅約5%，成為今天盤中最弱勢的族群。
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