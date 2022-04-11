上海市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝11日在防控工作新聞發布會上表示，據初步篩查結果和風險研判情況，各區劃定第一批三區名單，其中封控區7624個、管控區2460個、防範區7565個，新聞發布會後將陸續公布第一批三區劃分的具體名單。其中屬於管控區可出家門、屬於防範區的話可以出社區。

顧洪輝則提醒，考慮到當前上海感染者數量仍處於高位，還是要繃緊疫情防控這根弦，即便可以出家門、社區，還是要不鬆懈，不聚集，減少流動，宣導居家辦公，非必要不外出，活動範圍不要超出所在街道或鄉鎮；確需外出的，一定要做好個人防護。

他介紹，這兩天啟動的全市核酸篩查。截至4月11日上午8點，共已完成檢測2152萬人，其中結果異常2萬5996人，目前還有一部分混管陽性人員的複檢工作正在進行中。

根據澎湃新聞引述顧洪輝說明這一輪全市核酸篩查和封控區、管控區、防範區三區劃分情況。根據大陸國務院聯防聯控機制相關規定，結合上海實際，按照封控區、管控區、防範區，全市實施分區分類差異化防控。

封控區是指近7天內有陽性感染者報告的居住社區、自然村或單位、場所，實施7天封閉管理＋7天居家健康監測。7天封閉管理期間，實行區域封閉、足不出戶、服務上門。

管控區是指近7天內無陽性感染者報告的居住社區、自然村或單位、場所，實施7天居家健康監測， 人不出社區、嚴禁聚集。原則上居家，每戶每天可在做好個人防護的前提下，分時有序、分區限流，至社區指定區域無接觸式地領取配送物資。

而防範區是指近14天內無陽性感染者報告的居住社區、自然村或單位、場所，實行強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模。人員要減少流動，避免聚集。同時有鑒於當前上海疫情形勢，防範區內人員原則在所在街鎮範圍內適當活動，不得流動到封控區和管控區。如防範區內出現陽性感染者，則調整為封控區。