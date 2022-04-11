國防部副部長柏鴻輝。（季志翔攝）

疫情延燒，國防部副部長柏鴻輝今天表示，目前共有74名國軍官兵確診，而國軍第一劑疫苗施打率97.99％、第二劑96％、第三劑85％，由於第三劑施打間隔規定，後續為要求官兵儘速施打。

立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會上午聯席審查妨害兵役治罪條例修正草案，柏鴻輝等人列席，並備質詢。

由於COVID-19疫情持續延燒，民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委江啟臣關切目前國軍疫苗施打率及確診人數。

柏鴻輝表示，國軍第一劑施打率97.99％、第二劑96％、第三劑85％，目前官兵能自行在營外診所或醫院施打疫苗，但因爲第二劑與第三劑疫苗施需要三個月間隔，因此尚未達到第一、二劑的施打率，但會要求官兵儘快施打。

柏鴻輝也提到，依照中央疫情流行指揮中心（CDC）的數據統計，目前共有74名國軍官兵確診；軍醫局長陳建同中將也強調，針對營區內的密切接觸者，會依CDC及衛生局的要求，在營區適當的區隔空間進行隔離。