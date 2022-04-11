日本知名男星山下智久日前出席公開活動時，被媒體拍到雙頰凹陷、暴瘦的憔悴模樣，讓粉絲們相當擔心他的身體狀況。而近日，有知情人士向媒體透露山下智久暴瘦的原因及近況，再度引發關注。

根據日本媒體《女性自身》的報導，山下智久近日現身活動時，被拍到雙頰凹陷、暴瘦的模樣，讓許多人開始擔心他的健康狀態，但事實上根據知情人士透露，山下智久因在新戲《正直不動產》中表現亮眼、大獲好評，使戲約紛紛找上門，因此他的下一部作品也敲定，將飾演一名被大病侵襲生活產生巨大變化的病患，因此才會為了詮釋角色而改變外型，試圖打破過去在戲裡總是飾演「帥氣花美男」的框架。

事實上，山下智久過去曾是「傑尼斯事務所」力捧的偶像男星，但自從2020年提前與傑尼斯解除合約，離開待了24年的公司後，山下智久就十分積極拓展個人演藝事業，企圖甩開過去的偶像包袱，不僅透過試鏡爭取到美劇《THE HEAD》中的重要角色，也開設社群媒體與粉絲互動，幾乎所有事情都親力親為，態度也相當謙虛。

業界人士更透露山下智久離開傑尼斯近2年「整個人都變了」，似乎什麼事情都肯做，在疫情期間還自己一個人飛出國洽談工作，甚至被民眾目擊他在深夜獨自現身羽田機場的身影，與過去偶像時期周圍總是有大批工作人員，幫他處理大小事的景象完全不同。

另外，山下智久6日出席新戲記者會時，原本穿著一身西裝的他，結束記者會後就被媒體拍到換上休閒服，下車獨自前往平價牛丼餐廳，疑似替工作人員外帶3個便當的模樣，踏實又努力的態度讓他意外圈入更多粉絲。