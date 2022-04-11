美國升息影響，2022年3月外資大幅流出，台股上沖下洗。金管會主委黃天牧11日赴立法院接受媒體訪問時指出，台股今年以來相對其他主要股市抗跌，年初至4月8日以來跌5.13％，他認為「台股殖利率近4％、上市櫃公司獲利強勁、三月出口較去年同期大幅成長」，外資進出有其策略，短期波動難免，台股基本面良好，對台股還是「有信心」的。

金管會統計，今年3月外資淨匯出達59.41億美元，換算逾新台幣1,700億元，創2020年3月之後近24個月最大匯出量，亦是史上單月第六大淨匯出量，而上週3個交易日台股大盤也上沖下洗大跌341點。

黃天牧指出，目前台股資金動能仍在，目前日成交量都在三千億元以上，今年以來在「俄烏戰爭、美國通膨升息議題、疫情」下造成全球股市波動，台股大盤年初至四月八日，跌5.13％，較主要市場抗跌。

黃天牧進一步分析，台股目前現金殖利率達3.84％，加股票股利更有3.96％、接近4％，比美國十年期公債2.7％有吸引力；另外2021年上市櫃公司稅前獲利達5.2兆元，也是創歷史新高；2022年三月出口達435億元、連21紅，也較去年同期大幅成長，基本面相當好。

對於今年首季金控獲利全衰退是否該擔心，黃天牧表示，主要受到外在環境變動較多，現在才第一季，可以再觀察。

媒體也關心目前已有金控防疫升級措施，黃天牧指出，去年、前年疫情來時金融業因為接觸客戶機會大，對防疫特別敏感，金管會已有相關督導，金融機構都有在做、有設防疫長，對於個別公司有特別措施，金管會予以尊重，金管會也與金融機構有連繫，每日掌握確診數字、防疫措施。