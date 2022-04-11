台中市政府11日一早便赴東勢東新國小成立前進指揮所協助校方與市民進行篩檢。（台中市政府提供）

繼新社高中國中部全校停課10天後，台中市11日再傳東勢東新國小停課10天，市府11日一早便赴東勢東新國小成立前進指揮所協助校方與市民進行篩驗，據悉是因為10日確診的5歲幼兒(案27374)同學及其兄姐就讀該校，已知也確診，相關疫情資訊尚在疫調中，市府也將在11日下午15時的台中市疫情指揮中心記者會上說明。

疫情多點爆開，台中市11日傳出東勢東新國小也成立前進指揮所，許多人在快篩，引發居民恐慌，對此市府坦承，10日記者會上東新國小附設幼兒園5歲幼童確診，該案確診者的同學及同學哥哥、姐姐也有確診，皆就讀東新國小，台中市教育局已請東新國小停課10日。

案27374就讀東新國小附設幼兒園，4月3日及5日均曾與家人外縣市旅遊，8日晚間出現發燒症狀並採家用快篩陰性，經家人帶至醫院快篩陽性、PCR陽性，Ct值13.54，隔離治療，感染源調查中。

衛生局匡列接觸者包括家人6人、女童同班同學22人及老師4人已安排PCR採檢及居家隔離，另幼兒園全園停課10天，自4月9日至4月18日停課，4月19復課；11日採檢結果顯示，女童同學及其就讀東新國小哥哥、姐姐多人也確診。

目前台中市教育局已請東新國小停課10日，市長盧秀燕也指示，為防堵疫情，進一步確認感染情況，中市府11日一早便赴東勢東新國小成立前進指揮所，各組共計96人協助校方與市民進行篩驗，其餘疫情資訊尚在疫調中，統一於今日下午15時的台中市疫情指揮中心記者會上說明。