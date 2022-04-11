廣華-KY(1338)3月營收為7.23億元，年增2.51％，月增26.29％，累計第一季營收為20.92億元，年增18.01％，創歷史同期新高。廣華-KY表示，大陸新車市場銷售表現穩定，公司營收比重超過6成以上的日系品牌車廠拉貨順暢，加上工作天數恢復正常，是3月營收成長主要原因。

大陸政府持續推動環境保護政策，以節能減碳為重點面向，全面推動綠色轉型，廣華-KY近年致力發展多種環保表面加飾處理技術，例如乾式轉印工藝技術，相較於噴塗及濕式轉印技術可有效減少廢水、廢渣、廢氣產生，在品牌車廠積極執行減碳排、提倡環保的行動中，於內裝配飾件達到環保生產，且乾式轉印工藝技術能同時下降人力需求，提升生產效益，公司將積極與客戶合作開發更多環保表面材及加工技術，盼將占轉印件營收約5成的乾式轉印件產品比重進一步拉高。

此外，廣華-KY持續推動製程自動化，目前已陸續於各生產基地分別導入自動化設備以及自動倉儲系統，在下降人力需求的同時，亦可提升產品良率。