楊典忠說，經他了解才知5樓兒童館內部還沒好，讓小朋友失望不已。（楊典忠服務處提供）

「沙鹿兒童運動中心」號稱全台第一座兒童專屬運動中心，並於4月8日正式啟用；但隔天海線民眾帶小朋友要區參觀卻吃閉門羹，市議員楊典忠說，經他了解才知5樓兒童館內部還沒好，工作人員拿出一旁「6月開幕」的傳單，讓小朋友失望不已。運動局長李昱叡強調，近日組裝完畢後，即可開放使用。

楊典忠指出，兒童運動中心是盧市長選舉政見，上任後編列2000萬元預算，但是流標多次後還被議員質疑可行性，本來預定去年4月完工卻也延宕到年底；上週五以「全台第一兒運」風光開幕了，隔日民眾專程帶小朋友來運動竟然吃閉門羹。

楊典忠說，昨日上午至沙鹿勞工育樂中心四周察看，發現周休二日沙鹿勞工育樂中心根本未開門，後方無障礙坡道工程還在進行中，五樓兒童館也還沒有正式營運；他要求市府務必做好開幕日期宣導與工地安全警示，千萬不要欺騙民眾感情還讓人置身險境。

李昱叡強調，4樓有瑜珈及親子等2間多功能教室，5樓兒童運動中心，因當天開幕活動在5樓舉行，先行將場內的氣墊等設施先拆解搬開放在一旁並非未完工；近日組裝完畢後即可開放使用。