國民黨立院黨團今開記者會質疑國內快篩價格不合理，國民黨團書記長萬美玲表示，在台灣賣的快篩試劑約300元左右，但同品牌快篩試劑，在英國僅賣188元，價差約兩倍，財政部關務署早就宣布進口快篩免稅，價格卻如此高，是有人在發國難財？在賺黑心錢嗎？

萬美玲指出，將來有可能變成上學、進公司都會被要求快篩的情形，現在萬物皆漲，連快篩都賣這麼貴，老百姓一個月是要增加多少支出？此外，指揮中心說要最快時間購買800萬快篩，不要跟買疫苗一樣買到天價疫苗。

萬美玲也提到，目前只有對確診者的第一照顧者有公費PCR，但通常要照顧家屬不會只有一個，從第二、第三位開始，PCR的價格就是個負擔，且不同醫院價格還不同，收費應該有統一標準，第二甚至第三位也可以納入公費PCR。

國民黨立委林為洲則主張政府應該比照口罩國家隊，成立快篩國家隊，因為將來可能會用快篩來取代匡列隔離，應儘速強化快篩量能，壓低價格，讓民眾可以居家快篩。

對於國民黨質疑快篩價格，公平會製造業競爭處處長沈麗玉表示，經公平會了解過，業者並沒有聯合行為，有產地證明且有運費影響，沈也強調，根據《紓困振興特別條例》規定，如果有哄抬價格、囤積行為，是有刑責的，請業者務必遵守規定。

國民黨團總召曾銘宗主張，請公平會再正式介入調查，價格不合理是否涉及聯合行為，都要追究相關責任，請檢調依法處理；公平會衛福部若沒有積極處理，國民黨團將會向監察院告發；快篩跟PCR國內產量假設不足，請衛福部盡快檢討開放進口，符合防疫實際需求。