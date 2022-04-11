熱錢落跑、台灣金融市場股匯雙殺，台股今盤中跌逾200點，面臨萬七關卡保衛戰，台幣以28.94元開盤，貶值3.4分，盤中持續走貶，在接近10點左右，貶破29元，最低來到29.046元，重貶1.4 角，創一年半以來新低。

新台幣對美元匯率今年第1季大貶9.3角，貶幅達3.26%，受美國聯準會釋出鷹派升息訊號，以及俄烏開戰影響，單是3月就重貶6角、貶幅2.14%，新台幣匯率3月底終場貶值4.2分，收28.622元。

新台幣盤中摜破29字頭大關，不過央行表示會全力穩定國內金融市場。工商時報報導，央行外匯局局長蔡烱民證實，央行賣匯阻貶新台幣，今年3月進場調節匯市（拋匯），主要因美元需求增加，外資包括本金及盈餘計匯出逾120億美元，還有壽險、投信海外投資款，及進口商、個人均買匯，央行為提供充足的美元流動性，維持外匯市場秩序，進場調節賣匯。

全球疫情在2020年爆發後，新台幣短暫從29元貶回30元，但從4月底開始反轉升破30元大關，並開啟接下來近二年的強勢，2022年1月17日更來到27.607元的近25年新高。近期則受外資匯出影響表現弱勢，今盤中失守29元重要心理關卡。