隨著各國央行陸續收緊貨幣政策，資金退潮使資產市場出現洗牌效應，並加大市場震盪幅度及期間。統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示，聯準會計劃加速縮表將影響投入股市的資金存量，雖然短期不利科技股，但若能抓住未來成長幅度大、成長週期長的個股，勝率仍相對高。展望未來2、3年的趨勢，他看好雲端、高速運算、電動車、AI晶片及物聯網應用的電子標籤等類股。在新能源與車聯網領域，受惠全球節能減碳政策，能源轉型加速，今年大陸電動車銷售量預計從450萬台上修到500萬至600萬台，規模量體比原本市場預期發生的時間提早一年。雖然原物料價格上漲，拉高電動車成本，但影響幅度比燃油車小，有利車廠加快從燃油車轉換至電動車。日前，中國車企巨頭比亞迪宣布停產燃油車，全力轉向電動車製造，預計後續也將有其他車廠跟進，推動電動車領域蓬勃發展。

中國是全球最大的電動車生產基地與消費市場，電動車產業前景看俏，但相關個股今年來股價表現卻持續疲弱。林鴻益指出，會出現這種乖離現象，主要是2020~2021年電動車是股市主賽道，資金追捧使得股價漲幅驚人，遠大過獲利成長幅度，但經過半年休整，目前評價已回落至合理區間。

物聯網應用的電子標籤，也是未來幾年有望高速成長的產業。電子標籤符合節能減碳趨勢，還兼具降低人工成本、減少標示失誤的優勢。目前全球電子標籤滲透率仍不到5％，隨著全球數位轉型加速，相關的場景應用擴大了新商機、提升了軟硬體設備需求，成為深具潛力的新藍海市場。

AI與雲端方面，高速運算、高速傳輸的通訊晶片，是建構「雲」與「端」的重要關鍵，此領域的技術領導廠商前景看好。其他尚可關注第三代半導體中，碳化矽製造的基板將是電力改革的重要元件。

預期未來一年，隨著聯準會（FED）升息及縮表進程，投資人的情緒可能也會跟著劇烈波動，使得股市在大區間快速起伏，建議投資人不妨以「反市場情緒」的思維，鎖定符合長線趨勢、長期表現穩健的股票基金，採用定期定額搭配大跌加碼的操作策略。