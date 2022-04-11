「工程師」相關職缺不少見，但在房仲公司，竟也需要這類人才？經濟部中小企業處舉辦的「T大使」畢業典禮暨就業媒合嘉年華日前登場，共41家企業提供逾500個數位資訊職缺。其中，國內房仲龍頭公司信義房屋一口氣釋出雲端數據工程師、數據科學家／數據分析師、前端工程師等多個職缺，格外吸睛。

數位轉型躍為顯學，相關人才的培育與招募也成為產官學界重視的議題，經濟部中小企業處109年起舉辦「數位青年T大使」計畫，邀請大學畢業的青年參加，透過培訓課程、業界實作、輔導考取國際證照等方式，讓參加者在25週之中，養成數位技能；培訓完成後，也會協助媒合至企業任職，期許青年發揮數位力，成為推動台灣產業轉型升級的火種。

第二屆共有296位「T大使」完成培訓，就業媒合嘉年華透過Gather Town會議軟體舉辦，企業代表及青年都可以自由打造角色外型並移動角色，並能在虛擬的會議空間內對話，彷彿在玩RPG遊戲一般。國內41家知名企業包括統一超商、雄獅集團、信義房屋等此次也釋出逾500個職缺，讓T大使直接在線上的就業媒合會場中和有興趣的企業展開視訊面試，或是詢問職缺內容。

信義房屋表示，隨著全球房地產科技（PropTech）崛起，信義房屋也期待透過數位科技驅動創新服務，讓買賣資訊更明確，同時也能讓服務客戶的過程更精準且有效率，因此，積極釋出多元的數位科技職缺，積極招募相關人才加入。

舉例來說，面對有意購屋的客戶，業務同仁都會探索對方想找什麼條件的房子，過往只能仰賴個人經驗判斷，在更多來來回回的過程挖掘客戶沒說出來的需求；而信義房屋的大數據團隊透過行為分析、轉化數據資訊，用人工智能的方式輔助第一線的業務同仁更能精準掌握客戶需求，也能縮短客戶找到理想物件的時間，創造更精準、更有效的貼心服務。

信義房屋以打造房地產科技創新、數位居住生活兩大面向為目標，近年積極尋覓熟悉程式語言、AI智能、雲端技術、資料科學、客戶體驗的數位科技人才加入，由於職種多元，且台灣房仲業界仍較少見這類職缺，因此頗受青年關注，除「T大使」就業媒合嘉年華活動時，不少人預先投遞履歷爭取面試機會，日前赴台大、成大、清大等校徵才博覽會，也吸引許多質優社會新鮮人詢問。職缺詳情也可信義房屋人才招募網查詢。