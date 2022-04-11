俄羅斯軍隊準備在烏克蘭東部展開新一波攻擊。

烏克蘭表示已經準備好在烏克蘭東部與俄軍大戰，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）上周表示，烏東戰役將如同「二次世界大戰」，專家警告，東部戰役對烏軍來說將更具挑戰性，俄軍將有更多優勢。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，烏克蘭外交部長庫列巴上周向北大西洋公約組織（NATO）警告，東部戰役將有如「二次世界大戰」，有更大規模的行動，數千輛戰車、裝甲車、飛機及火砲交戰，向北約要求提供更多新型、不同種類的武器。

美國最高軍事將領密利（Mark Milley）上周表示，烏克蘭東南方的戰事，地形與北方不同，地勢更為開闊，適合雙方進行裝甲機械化進攻。

《華郵》指出，在東部作戰，烏軍必須採取與基輔戰役不同的策略。在基輔北郊，烏軍能夠與因樹叢及泥濘受困路上的裝甲車隊進行游擊戰，不過隨著天氣轉暖，俄軍車隊將能更行動自如。

此外，俄軍正修正先前戰役遇到的困難，其中一個跡象為任命俄軍南部軍區指揮官德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）將軍負責整個烏克蘭的軍事行動，這是俄軍首度由單一指揮官統籌烏克蘭戰事，顯示莫斯科希望至今混亂的戰事能有些許連貫性。

儘管烏克蘭在頓巴斯地區有最精良、作戰經驗最豐富的部隊，不少專家認為，烏軍可能會發現在烏東的戰事相當艱辛，英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）專精陸戰的研究員沃特林（Jack Watling）表示，這次烏軍必須在容易被發現的空曠地區行動，他預期雙方將在可以看見彼此的狀況下作戰，「如果他們不在裝甲車內，他們將非常脆弱。」

沃特林認為俄軍在東部遇到的後勤補給問題將少一些，因為俄羅斯早已佔領與俄直接接壤的頓巴斯地區多時，將能直接從俄羅斯提供補給。「同時俄軍也已明白烏軍的實力，他們知道他們在對抗什麼，補給線也會比較短」，沃特林說。

前北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退役將領布里德羅佛（Philip Breedlove）分析，俄軍能利用包括戰車、裝甲車在內等數量上明顯優於烏軍的裝甲機械化部隊，俄軍也有射程更遠的火砲系統，在兩軍交戰時將為烏軍帶來挑戰。

不過也有專家懷疑已元氣大傷的俄軍能在短時間內在烏東大戰中佔領更多土地，蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）戰略研究歐布萊恩（Phillips O'Brien）表示，過去幾周俄軍已動員約6萬預備役人員替換陣亡士兵，不過俄軍仍需要時間補充裝備及訓練人員。

他說俄軍已在先前戰鬥中投入75%作戰部隊，最精良的部隊也已經上戰場，形容俄軍精疲力竭、士氣低落。

他認為俄軍或許能在部分地區占上風，但仍不足以拿下那些地區。

沃特林也強調，戰場轉移烏東並不會就此完全改變戰局，仍要視俄軍是否在戰術上做好了準備，「不過到目前為止，他們一直都很無能。」

退役澳洲將領萊恩（Mick Ryan）也表示，或許俄軍可以趁現在調整戰術，不過他認為烏克蘭軍隊在這場戰爭中適應得更好且更快。