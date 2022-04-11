男歌手謝和弦，音樂創作才華亮眼，無奈私生活狀況不斷，不僅吸食大麻還跟前妻Keanna離婚鬧很大，再婚新歡莉婭不久卻又再傳離婚風波，前年還與女網友爆發糾紛，在臉書粉專說出一連串不雅字眼，讓對方不堪受辱提告，如今法院審判結果出爐，謝和弦被依《公然侮辱罪》處罰金5千元，得易服勞役5日。

前年8月謝和弦與女網友黃祺薰有糾紛，竟去對方臉書下載照片，再到自家粉專「謝和弦R-chord(阿扣)」公開貼出，寫下「淫蕩國的國王手下」、「如果看到A片女優長這樣，我想每個宅男都會生氣#又被修圖技術騙了幹」之文字，最後砲轟「哈囉低能兒妳自己要來亂的，我只是上個廁所打發時間，把妳拉出來而已想被羞辱的歡迎」等語句皆不堪入耳。

黃姓女網友見到文章後，主張自身人格以及社會評價受損，經提告後受法院審理，新北地檢署認定謝和弦涉犯公然侮辱罪嫌，將他起訴，並聲請簡易判決處刑。

新北地院作出判決，謝和弦因細故與黃女有糾紛，竟無故於其公開之臉書頁面上以如聲請所指之不雅文字公然侮辱告訴人，足以貶損告訴人之名譽，顯然缺乏尊重他人名譽之觀念，考量他迄今未與對方達成和解，或是相互獲取諒解，也考慮到他的犯後態度，決定依《公然侮辱罪》，處罰金新臺幣五千元，如易服勞役5日，全案仍可上訴。