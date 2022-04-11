近日本土疫情再起，指揮中心正規劃輕症居家照護的新方案，不過國民黨台北市議員游淑慧質疑「我們準備好了嗎？」並指出過去疫情嚴峻時，曾有許多醫生專家建議設立輕症恢復園區，她也說「如果不想稱呼方艙醫院，就叫愛心防疫輕症恢復園區！」

游淑慧今（11）日在臉書表示，所謂的居家照護， 應該是照護人員到府服務，認為衛福部要推動的新規劃應該稱為「在家康復」才會比較精準，不過游淑慧質疑「我們準備好了嗎？」

游淑慧指出，過去曾實施返台居家檢疫、在家隔離，但這些人實際上不是確診者，對社區的風險較小，而此次要推出的新規劃是要直接把確診者放在社區、大樓裡面，尤其雙北大樓住戶密集，風險完全不同。

游淑慧提出3點質疑，第1點是民眾是否已經做好心理準備，能不能接受讓更多的確診者混雜在社區同住；第2點是這些在家的確診者，他們的醫療廢棄物收取管道是否已經做好準備，因為他們的廢棄物（垃圾） 仍具有傳染可能，如何實施家戶單獨收集是一個考驗；最後的第3點則是當在家康復的確診者數量龐大後，過去利用手機設定「電子圍籬智慧監控系統」是否仍有效。

游淑慧指出，去年疫情升溫時，就曾出現病房不足，讓輕症者入住專責防疫旅館等待康復的狀況，當時就有許多醫生專家建議設立輕症恢復園區；她建議，「如果不想稱呼方艙醫院，就叫愛心防疫輕症恢復園區」。