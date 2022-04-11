【愛傳媒賴祥蔚專欄】臺東海邊八仙洞（見照片）的長濱文化，距今大約5萬年至1萬5千年，推估直到5000多年前才消失。西元1969年命名的長濱文化遺址，雖然發現了許多史前文物，但是沒有發現當時人類的化石。

中央研究院院士臧振華認為，智人距今八萬多年前從非洲出走的大遷移，到了大約六萬年前在亞洲進一步擴散，其中包括渡海北上，長濱文化有可能是人類此時遷徙的一環。長濱文化是目前在臺灣本島發現的最久遠人類遺址，不過從文物來看，長濱文化與後來臺灣的其他史前文化，推估都沒有可連繫的關係。

西元2011年在馬祖發現了亮島人的化石，距今8000年前，因地理距離遙遠，比較少列入臺灣的討論。

林口、八里海岸地區的地表和水下，在西元1997年發現了「下罟坑遺址」的石器、陶片等文物，可能是舊石器時代的遺物，距今超過7000年。臺灣的舊石器時代考古發現很少，可惜這個遺址不知道層位，難以確認。

在此之前，空軍在西元1955年飛行於八里上空，羅盤感應到下方有異常，推論是有鐵礦，兩年後研究人員在當地發現許多鐵塊與鐵渣，確認這是古代土法煉鐵的遺物，距今大約2000年至400年前，當地因有十三行村的別名，故稱為「十三行遺址」。此一遺址的先民，是不是臺灣原住民的祖先？目前還沒定論。

西元1995年為了建設臺南科學園區而開挖土地，發現了大量古代人類遺骸和文物，而且有好幾處不同時期的文物，統稱為「南科遺址」，從大坌坑文化、牛稠子文化（距今大約4000年至3000年）、大湖文化（距今大約3300年至1800年）、蔦松文化（距今大約1800年至500年）到平埔族原住民的西拉雅文化都有。其中的蔦松文化，可能跟平埔族的西拉雅族之間有傳承關係。

依照考古推論的年代排序，曾經在臺灣生活的人類文化包括了：長濱文化（大約5萬年至5000多年前）、大坌坑文化（大約7000年至4500年前）、牛稠子文化（大約4000年至3000年前）、大湖文化（大約3300年至1800年前）、左鎮人（距今大約3000年前）、巴圖文化（距今大約2500年至1800年前）。

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