【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣當代藝術家曾御欽（毛氏），4月10日起程赴歐，準備發展，他自詡是一隻被切斷雙腳的鴿子，必須視死如歸、勇敢飛出去，不再給自己留後路。

在歐洲，我得到更多尊重，我說，我是錄像藝術家，他們心領神會，不像在台灣，我要費很多唇舌解釋錄像藝術家是什麼，平常在幹嘛。

拿了荷蘭3年定居簽證，但準備到德國北部發展。德國是藝術家創作天堂，相對低廉的生活費，對藝術家，容易獲得認同，不會被追問國籍、來歷，也不被計較膚色，可以提合作案，很容易拿到像薪水一樣的收入，雖不多，但給人希望，若加上賣賣作品，生活無虞。

曾御欽在行前，把台北的居所出租。由於地段不差，一個月有兩萬多元收入，一半固定給父母，一半支撐自己遠遊。還有帶著節衣縮食下的百萬元積蓄，那是他人生的全部，義無反顧，因此可以放膽向前飛。

7日近午，曾御欽來咖啡廳小坐，是老朋友的道別，也是以台灣當代藝術家的身份，來說明他在日月長考後，決定主動出擊，遠飛歐洲，創造機會。

今年43歲的曾御欽，他說自己不再年輕，時間不等會一直他，因此決定放手一搏。

去年9月，獲得西班牙駐台辦事處的補助，他冒著疫情風險，飛了一趟歐洲，參加西班牙影展，然後去北德駐村（Eckernförde,Germany），拍了3段影像，收穫滿滿。礙於簽證期限，農曆年前返台，防疫隔離後回家過年，也向父母商量，說明未來想再赴歐洲定居、發展的計劃。母親一聽，滿是擔憂不捨，但父親懂他，力勸母親放手。

在台北辦歐洲簽證，連續申請幾個國家，因為是以藝術家身份申請定居，還是有許多障礙。為了堅定自己的信念與決心，先訂了機票，結果，彷彿感動了老天爺，荷蘭給了他3年簽證，趕上星期天出發的班機。

從荷蘭入境，落腳安頓後，會轉德國，已接洽在德國萊比錫駐村，以後會在歐洲鄰近國家多走動。以前，喜歡安靜宅在家作創作，但在異國他鄉，他要克服自己閉鎖個性，打開自己心房，與各界多交流，充電學習、看展覽，流暢外語，並廣結善緣。人在歐洲，每年有許多影展，都會介紹國際藝術家，是充實人脈，訓練眼力的大好機會。

至於創作的方向，曾御欽說，除了延續在台灣已累積多年，講台灣城市與生活狀態的固定作品，未來會用更抽離自己，遠遠地冷眼旁觀。人在天邊，心在家鄉，血永遠濃於水。

其次，行為藝術表演，曾御欽會一秉初心，繼續探索展覽與藝術家的關係，結合平面、行為、影像，把藝術家的呈現、存在、離場之間的關係，持續作思考。

曾御欽以他去年在北德駐村的經驗說明創作內容，比如說，拍夜闌人靜，拍外面散步、拍牆沿走壁，也刻意收集各種不同的聲音入鏡，然後，中途好像往鏡頭丟一團泥土，打斷對話，重新思索。些許玄妙，卻也真實，真與假、虛與實，在藝術家的時間軸，總是有許多話要說。

曾御欽，1978年生，A型，金牛座，實踐大學媒體傳達設計系畢業，進入北藝大科技藝術研究所。曾經是「良日激動所」替代空間的主持人，是從錄像藝術家到「野放季」策展人，勇於搭平台，給做影像的人吼叫。

曾御欽曾表示說，在國際上，外人會把他跟中國旅歐藝術家艾未未視為同時期，但回到台灣，自動被縮水，也被邊陲化，一切依輩分排排站，立刻打回原點，他常被描述為「等出頭的晚輩藝術家」，他無疫不與，參加世界超級大展，並不會因此受到更多重視。

細數曾御欽來時路，早在2008年獲邀入選德國卡塞爾國際文件展，那是70多年來第二位獲選的台灣藝術家，第一位是半世紀前的已逝藝術家林壽宇。

不過，那個看似光彩的紀錄，在台灣，好像什麼都沒發生過，完全沒受到媒體重視。「為什麼是曾御欽？」是唯一來自藝術圈的抱怨與不屑。

其實，曾御欽在獲得該國際青睞之前，他在國內奬項，一直不順遂，例如，當年台北雙年展、威尼斯雙年展台灣館選拔、台新基金會當代藝術奬、南藝大博士班，他始終無緣入選。

在那年德國卡塞爾國際文件展，曾御欽與中國異議份子艾未未同台，在福崗亞洲三年展，他也與日本塩田千春一起受獎。不管艾未未或塩田千春，目前都是國際響叮噹的當代藝術大師，日籍塩田千春與中國籍艾未未，都在北美館斥重資本下，視為上上賓，舉辦了超大型展覽，讓國人印象深刻。

還好，台灣有些民間團體，看好曾御欽潛力，也疼惜他的單打獨鬥。例如，三三會在顏雪花女士奔走，大聲疾呼下，曾為曾御欽籌募經費，義助他遠行以及開拍新作品。

「一隻被切斷雙腳的鴿子，必須視死如歸、勇敢飛出去，不再給自己留後路。」言猶在耳。今晨起床，推窗外探，藍天白雲中，遙想著已經飛上青天的曾御欽。

記得7日餐敍時，我好奇他滿手臂的刺青，曾御欽靦腆地伸直手臂，讓我看個仔細。「牠是我的愛犬yoshi，已經死了，我要帶著yoshi，跟我一起去流浪！」

凝視著他的右手臂上，滿滿的圖騰，原來是狗狗臉譜。這樣的專情大男孩，看似粗壯，心裡好柔軟，令人動容。

寄予祝福！期待「毛氏傳奇」，就在他那視死如歸、放手一搏裡！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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