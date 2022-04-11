由台北市民交響樂團演出的兒童交響音樂劇《SOS探險隊：拯救珊瑚大作戰》，於4月9日下午3點鐘於台北市立動物園舞台廣場演出，現場近百人親子同歡，情境式的音樂劇因演出主題與信義房屋常年推廣永續的心意不謀而合，信義房屋不僅贊助演出，現場也有專人在場發放信義房屋全國繪畫比賽的圖畫紙，邀請親子一同畫永續，擔任「小小地球守護隊」。

兒童交響音樂劇《SOS探險隊：拯救珊瑚大作戰》演出內容結合本土知名兒童文學作家畫家的繪本與台北市民交響樂團60人以古典音樂經典片段編製而成，在動物園群山環繞、多元動植物的陪伴下，讓孩子透過演員們趣味的動作對話，瞭解珊瑚白化、復育議題，也讓他們能有落實氣候行動、保護海洋生態的觀念。同時聽見音樂家們對海洋的描繪和想像，啟發孩子的好奇心與想像力。

無獨有偶，信義房屋全國繪畫比賽今年參賽主題為「我是小小地球守護隊」，號召國小以下的學童、幼兒一起畫出為社區做的一件永續作為，透過繪畫主題的引導，讓孩子們以最簡單的媒介，畫出他們愛地球的心意，也讓孩子從小啟發永續意識。

活動當天，許多到動物園遊玩的親子們除了接觸動物保育議題，也藉欣賞音樂劇進一步認識環境保育議題，他們開心的領取圖畫紙，畫好後可至信義房屋各分店繳件後，報名成功還能抽Gogoro電動機車、烤盤、超商購物金等獎項。

信義房屋表示，聯合國永續發展目標SDGs乍聽生硬、不易理解，但其實每一項目標可以與孩子的生活連結，例如SDG4優質教育，家長可以帶孩子到動物園、天文館、博物館等場所，讓學習走出教室，在動物園一邊欣賞音樂劇，同時有各種可愛動物一起作伴，融合在大自然當中，情境式的廣泛接觸永續知識。