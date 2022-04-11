47歲唐姓男子10日騎腳踏車行經楠梓區後昌路546巷口停等紅燈時，由於他的拖鞋掉落地上，多次撥弄拖鞋，想要穿回，剛好路過的警員上前關心，聞到唐男身上散發出的濃厚酒氣。酒測值達0.46，警員依法開出告發單。

楠梓警分局交通分隊警員10日傍晚巡邏時，在晚間6時26分行經後昌路546巷口停等紅燈時，見右側人行道上一唐姓男子騎腳踏車，多次撥弄拖鞋，原本以為唐男可能身體不適導致，上前就聞到唐男散發出的酒氣味。

唐男也向警方坦承，平日就有飲酒習慣，這次是在朋友家喝完3瓶米酒後騎腳踏車回家，他的腳之前受過傷，行動有點不便。警方在酒測後對他開出告發單，並禁止唐男再繼續騎腳踏車。

警方呼籲，慢車雖然無牌照但酒駕超標，仍違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣600元至1200元的罰金，如若駕駛動力驅動車輛更可能觸犯刑法公共危險罪，民眾切勿貪圖方便，酒後上路。

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