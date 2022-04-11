主播馬湘瑩以甜美外型和專業的播報口條，擁有不少粉絲支持，不過馬湘瑩昨（10日）卻發文透露，她收到朋友傳來的連結，「內容是我五、六年前的播報影片被放大、再後製嘲笑我眼睛很猙獰陰森、長得很怪」，也讓馬湘瑩不忍直呼：「我是甲亢，不是長得奇怪。」

馬湘瑩昨在網上發長文，她一開頭就寫下：「我是甲亢，不是長得奇怪。」原來是有網友後製她五、六年前的播報影片，再嘲笑她眼睛很猙獰陰森、長得很怪，馬湘瑩坦言：「我承認，很難不在意那些留言，很傷心也很猶豫到底要不要說清楚」。她在文中提到：「那時情緒起伏很大，會莫名爆哭，只是單純走路就氣喘吁吁，心臟飆速狂跳、雙手發抖」，當時她以為是生活太緊張、太久沒運動，直到整個人內分泌失調暴瘦，才安排檢查。

回憶最嚴重的情況，馬湘瑩指出：「嚴重時我雙眼突出變得很不一樣，在鏡頭前也跟以往不同，對於容貌上的改變會害怕擔心」，但她認為生病了就是吃藥控制，她也還在努力恢復，心態調適也越來越正向，像是馬湘瑩會買可愛藥盒，讓吃藥這件事不那麼厭世。

馬湘瑩之所以公開病情，除了讓大家更認識甲亢，也希望大家有更多同理心、並呼籲接納，「即使無法，能不能做到不評斷，因為那些有心無心的話很可能使人一輩子都受傷。」現在，馬湘瑩的病況已在控制中，她也向粉絲報平安，表示會好好照顧自己。