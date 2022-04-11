家有幼童的家長注意！一名媽媽因為3天來2歲兒子每天嘔吐5-6次，急忙到小兒科急診。收治的醫師安排孩子拍了X光後，赫然發現小孩腸道裡竟有一排10顆串成一條的小白圓點，大驚：「巴克球怎麼又來了 ！」呼籲家有幼童的家長，務必小心孩子誤吞這種色彩斑斕的小玩具，尤其巴克球有磁力，若誤吞不只一顆，會在腸道內串聯，造成腸道阻塞甚至穿孔，嚴重的話恐導致敗血症致死。

小兒科醫師吳昌騰PO文指出，這名患者因為連日嘔吐，媽媽雖然帶往附近診所以急性場胃炎診治，打了止吐針卻不見好轉，轉診後才透過X光發現誤吞巴克球。原來患者的姐姊習慣把巴克球貼在冰箱上，才2歲的弟弟應該是誤以為巴克球是糖果而吞下肚。

吳昌騰醫師解釋，巴克球具有高達4000高斯的磁力，又比巧克力球還小，一旦被誤食進入人體後，非常容易「穿過人體組織互相吸在一起」，形成像上述X光片所照出「整條串連」的圓點，極易導致患者胃腸道穿孔或阻塞，嚴重者甚至會引發敗血症或者死亡。

磁性強大的巴克球磁珠，輕易的就能吸起鐵製製品，若誤吞到肚裡，容易導致腸道阻塞或穿孔，嚴重時引發敗血恐致死。（圖/本報系資料照片 季志翔攝）

台灣兒科醫學會多次呼籲，盡量別讓孩子有接觸巴克球這類玩具的機會，特別提醒家長及老師們注意：

1. 老師發現學童持有巴克球，應立即代為保管再轉交家長。

2. 家中巴克球是否存放在安全位置，若孩童使用巴克球時，家長應陪伴在側以防孩童誤吞。

3. 家中若有發展遲緩、過動、自閉或其他精神障礙的小孩應避免讓他們接觸巴克球與其他磁鐵玩具。

4. 家長發現孩童誤吞磁鐵玩具應儘速就醫。