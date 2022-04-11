台中議員施志昌助理確診 林靜儀速做快篩結果出爐

立委林靜儀11日進行自我快篩，結果出爐為陰性。（林靜儀服務處提供／盧金足台中傳真）

民進黨台中市議員施志昌助理傳出確診，與施志昌等服務處人員曾接觸的議員、立委全部上緊發條，全部進行快篩檢測，立委林靜儀11日立即進行自我快篩，結果出爐為陰性，林靜儀表示，雖是接觸者的接觸者，仍要快篩檢查，最近人多、聚集多的行程會減少。

醫生出身的林靜儀也拍攝她自行快篩的影片，日前有名香港藝人抱怨醫護人員快篩時，造成他的鼻子出血，林靜儀表示，醫護人員在防疫站在第一線工作環境下，自己都要進行快篩，快篩已變成醫護人員日常生活，快篩試劑穿進鼻內一定都會很小心。

針對施志昌助理確診，林靜儀說，自己對身體健康監測很重要，她本身之前也在醫院工作，本來就會隨時注意自己的身體狀況，有不正常狀況時盡快做檢查，長期都有在注意，到目前為沒有任何異樣。

「今天做了快篩是陰性」，林靜儀說，她本來就是過敏體質，過敏都一直持續，因為是議員助理確診，她是接觸者，呼籲大家保護自己也保護別人，這段期間盡量避免參加拿下口罩的飲宴，也避免拿下口罩講話，遵守防規則規定，不用太擔心。

她指出，前段時間立法院同棟大樓，也有名立委的助理確診，民代與助理助是接觸非常多人群的工作，請大家體諒要接觸那麼多人，大家互相保護，戴口罩與大家接觸，因為疫情緊張，最近人多聚集多的行程會減少。