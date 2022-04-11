國泰金(2882)旗下國泰證券提供「日日扣」服務，打破「台股定期定額」固定扣款日的限制，為業界「首家」協助投資人一年365天都能透過台股定期定額錢進台股，布局大型權值股與ETF，長期參與企業成長獲利，不論職業是上班族、退休族或是學生打工族，資金規模是小資族、中產階級或大戶投資人，全方位協助各個族群與投資零距離。

時下各個族群多面臨幾個投資痛點，像是盼到發薪日到來，卻被其他支出捷足先登，因此當臨到僅有的幾個定期定額扣款日時，帳戶裡的錢早已用罄，導致每月的投資計畫常常被迫延宕；再者，也有許多投資人在固定的扣款日之外，希望能更機動性的不定期加碼，趁行情大波動時買到相對好的價格。

國泰證券指出，以一般投資人為例，若每月預計投入一筆金額存台積電股票，當增加更多扣款日時，買入的平均成本就有機會接近長期平均價格，長期下來，投資獲利的勝率即有望提升；若是大戶投資人，也能將大筆金額有效分配於更多日子進行分散購入，同樣能收到持有的平均成本接近股票長期平均價格的效益；更重要的是，小額投資人在多標的與多扣款日的多重排列組合下，少少的資金也能將資產進行妥適安排，達到兼具持有成本接近長期平均價格與資產分散投資的效益。此外，打工族或學生族不固定的收入與零用金也能透過台股定期定額日日扣，天天都能前進台股指標企業或指數型商品ETF，透過定期定額與不定期加碼，長期下來存得可觀股數，可定期收取股息，長線亦能參與企業的成長，進而坐享資本利得的甜蜜果實。

國泰證券不斷推出台股定期定額更多新服務，如每筆申購門檻降低至1千元、單筆申購1萬元以下只收取手續費1元、動態增加更適合長期投資標的至167檔等，如今更運用數位金融科技將扣款日期大幅擴增至「天天都是扣款日」。此外，國泰證券也自今年3月起將台股定期定額扣款流程簡化，以往需在前一天下午3點前將款項匯入指定帳戶，且剩餘款於交易日後第2個工作日(T+2)才能退回給投資人，縮短為前一天晚上11:59匯入與交易日當天退回剩餘款，免去款項管理的繁瑣細節。