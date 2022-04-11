俄國2月24日入侵烏克蘭以來，已數千烏國役齡男性離境躲參軍，讓鄰國摩爾多瓦等歐洲人蛇大賺一筆；摩國官員表示有人願付1萬5000美元（約新台幣44萬），就為趁夜溜出國。

俄軍入侵後，基輔當局為極大化軍力，採取禁止國內18到60歲男性離境的極端措施。社群媒體上不乏疑為烏軍施暴拆散逃難家庭、強留男性的影片。

「紐約時報」指出，根據地方執法機關掌握的資料及對國內外烏克蘭民眾的訪談，基輔當局的作法逼使許多不願參軍的烏國男性走非法途徑逃到匈牙利、摩爾多瓦、波蘭等其他鄰國，即便事後有罪惡感與羞愧，這些人還是自認做了正確決定。

20多歲的克萊佛（Vova Klever）是基輔小有名氣的時尚攝影師，俄軍一入侵、基輔政府頒令役齡男性禁止離境後他就悄悄溜到倫敦，還說「暴力不是我的武器」。行徑被好友「出賣」－將兩人間的對話公諸社群媒體而曝光並瘋傳，克萊佛也被大批網友圍剿。

模特兒經紀人勒皮娜（Olga Lepina）3月中表示，克萊佛傳訊息給她先生，稱自己已到倫敦，她先生感到意外並問對方怎麼去的，克萊佛寫道「付5000美元給人蛇，先經匈牙利再輾轉過去」「這事咱倆知道就好，莫聲張！」

但勒皮娜選擇將對話公開。她說自己與克萊佛也是多年好友，還參加過對方婚禮，戰前克萊佛表現一副極為愛國慷慨激昂的樣子，甚至已到網路霸凌程度，沒想到卻是開溜，她實在氣不過對方的行徑才把對話截圖公諸Instagram。

勒皮娜說：「靠付錢開溜讓我覺得他很偽善，他需為自己講過的付出代價。」之後克萊佛遭死亡威脅洗版，一些烏克蘭人對他利用自己財富脫身大為光火，稱他是「騙子」。

同樣在開戰不久後就開溜的電腦程式設計師弗拉基米爾（Volodymyr）雖很怕逃避參軍的後果，但仍幫自己講話。

他在波蘭首都華沙一間酒吧裡說：「躲戰爭我確感羞愧，很可能是我的罪行，但看看我，帶個眼鏡又已46歲，哪有一點像能與俄軍大戰的藍波那種樣子？」

紐時指出，根據聯合國最新統計，俄烏開戰以來已有超過450萬難民逃離烏克蘭，逃到波蘭者超過250萬最多，其他則逃往羅馬尼亞、匈牙利和摩爾多瓦。