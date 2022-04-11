防疫保單投保逾千萬張，但理賠率極低，立委吳秉叡11日質疑保險公司很好賺，理賠時又諸多刁難，金管會主委黃天牧承諾，將請保險公會等檢討二重點，一是依過去二年投保情況及理賠檢視費率合理性，二是理賠時應多考量保戶的相關情況。

吳秉叡以保險局提供的統計指出，防疫保單投保已有1,026萬多張，保費收入逾 80億元，理賠4萬多件 理賠金額27億元，疫苗接種保單投保422萬張，保費近13億元，理賠僅3,700多件，金額1.6億元，相對應保費，保險公司「很好賺」，近期很多保戶確診是無症狀等或有隔離方式不同，理賠上就被刁難。

保險局長施瓊華表示，防疫保單若以理賠金額27億多元來看，損失率其實是3成多，若加上行銷、核保等作業費用，保單綜合率其實高達7～8成。即保險公司只賺約2成；至於疫苗接種險因尚未滿一年，有些理賠會落後，但整體看來損失率是比較好。

吳秉叡強調，保單設計應有合理性，不應是大賺的保單，否則大家都往此招攬，發生時就常說除外不理賠或吹毛求疵。

黃天牧承諾，會檢視保單訂價，可從過去一二年的承保及理賠情況來看是否合理，第二是會要求各保險公司理賠時，要盡量考量消費者的權益，這二點會請保險公會再研究。