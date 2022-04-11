中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）周一公布，特斯拉在3月份售出6萬5,814輛中國製電動車。

此前CPCA公布2月份特斯拉上海廠銷售量為5萬6,515輛，其中3萬3,315輛用於外銷。

根據該協會公布的數據，中國3月乘用車總銷售量為161萬輛，較去年同期下滑10.9%。

中國是特斯拉的第二大市場，上海廠對特斯拉的生產與銷售方面具有關鍵性的影響，去年就貢獻特斯拉一半的總產量。

為了防堵新冠疫情擴散，上海市在3月底展開分兩區的階段式封控管理，但過了幾天即宣布全面封城，以達成感染清零的目標。

特斯拉上海廠已被迫停工兩周，創下2019年營運迄今關閉最久的一次，以正常的日產量來看，該廠每停工一天就損失約2千輛的產出，而以現狀看起來，上海何時解封、該廠何時復工似乎仍遙遙無期。

特斯拉在4月初公布的第一季全球交車數達到310,048輛，創下歷史新高，並較去年同期大幅成長68%，成功克服了供應鏈之亂帶來的衝擊。執行長馬斯克當時表示：「我們度過了『異常』艱難的一季」。

不過與去年第四季相比，特斯拉首季交車量幾近持平，也不及華爾街預期的31.7萬輛。