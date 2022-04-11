全球智慧機市場亮警報，敦泰(3545)3月營收儘管在工作天數回復下，月增加0.6%，但第一季營收卻是呈現雙降，相較去年第四季減少約3成。

有鑑於智慧型手機市場疲軟，敦泰積極發展車用領域，看好未來幾年車用驅動晶片出貨量都有1成以上的年增表現。

敦泰3月合併營收為12.62億元，月增加0.6%，年減少17.2%。累計第一季營收為38.9億元，年減少10.5%、季減少30.5%。

智慧型手機市況不如預期，尤其大陸Android品牌屢屢傳出砍單潮，加上現階段大陸疫情嚴峻，更是衝擊銷售、運輸等問題。敦泰近年也持續布局非手機領域，目前最看好的即為車用領域，敦泰車用產品已經步入收割期，未來數年車用驅動晶片出貨量都有1成以上的年增。

另外，在AMOLED部分，敦泰第二代穿戴OLED IDC開始小量產，今年出貨有機會達百萬顆，甚至挑戰千萬顆水準。