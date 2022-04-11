市場需求熱度高，自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)3月營收突破歷史新高，今日股價表現不一，巨大逆勢揚升漲幅在1.1%左右、而美利達跌幅則是接近1.5%，自行車鏈條廠桂盟(5306)江蘇太倉廠配合防疫，將停工至4月17日，股價跌幅在1%左右。

桂盟江蘇太倉廠配合防疫，將自4月11日起停工至17日，江蘇太倉桂盟的產能約占總產能15%，桂盟在今天早晨接獲停工通知後，已提出以降低人員移動方式的閉環式生產管理申請，目前正待當地官方的回覆。桂盟在中國大陸地區的天津、深圳廠仍然正常生產，提供支援供貨。

巨大受惠代工業務出貨多、自有品牌美國捷安特的電動輔助自行車熱銷，3月營收89.4億元，突破歷史新高，月增33.67%，年增6.29%，首季營收223.06億元，創新高，季增12.07%，年增8.19%。

美利達3月營收33.37億元，突破歷史新高，月增45.28%，年增4.46%，首季營收為81.58億元，為歷史次高，季增24.12%，年增1.75%。