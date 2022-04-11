王惠美肯定第一線衝鋒陷陣的警察弟兄，不過也呼籲所有員警執勤時要注意安全，以免讓自己受到傷害。（吳建輝攝）

彰化警方針對衝撞員警、鬥毆鬧事者分別依妨害公務、妨害秩序罪送辦，包括滋事成員有無打滿3劑違反相關規定都要查。（吳建輝攝）

台中大甲鎮瀾宮日前繞境彰化時，爆發激烈警民衝突，此事驚動警政署與彰化檢方，彰檢限期白狼張安樂12日下午4點前報到，而身為彰化的大家長王惠美，第一時間知道時就下令縣警局長要嚴查，11日她也親自現身彰化分局，關心慰問辛苦執勤員警，強調挑戰公權力一定會嚴辦，呼籲大家多多愛惜我們警察同仁。

王惠美表示，對於大甲媽祖遶境彰化時發生暴力事件，表達譴責與遺憾，呼籲所有接駕團體與信眾，都能夠自制一點，信仰媽祖是因為媽祖慈悲，出來繞境是要賜福給大家，不是讓民眾造成事端，甚至引發暴力事件的。

王惠美說，要再次感謝所有警察弟兄，在媽祖繞境時盡心盡力的維持秩序，特別是在疫情期間，包括居家隔離檢疫非常多的工作，也都是警察來協助幫忙，因此也要特別感謝他們。

王惠美強調，對於擾亂社會秩序，漠視相關防疫規定的人民眾，我們絕對會嚴懲究辦，警察同仁真的為我們承擔非常多的治安與交通安全，也請大家多多愛護我們的警察。

彰化警方針對衝撞員警、鬥毆鬧事者分別依妨害公務、妨害秩序罪送辦，包括滋事成員有無打滿3劑違反相關規定都要查，另外地檢署也已傳喚張安樂明天下午4點赴地檢署報到，強調若未依時間報到，將強制拘提張安樂。