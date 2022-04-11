歌手張惠妹2015年在台北小巨蛋演唱《三天三夜》，「震動效應」引發民怨，時隔7年，阿妹日前重返小巨蛋，主辦單位事前做足準備，包括防震、防疫等措施。但松山區中華里里長游吉興夫婦9日上午在台北市府前靜坐抗議多處房屋震不停，游吉興的太太更一度激動到向副市長黃珊珊下跪，盼改善震動狀況。對此，媒體人黃暐瀚今在臉書提出3點看法，他說，里長覺得吵，外人實在不能代替他說，其實不吵、不晃，不過陳情就陳情，下跪幹嘛？

黃暐瀚在臉書表示，是說都過了七年了，這七年，除了阿妹，在小巨蛋辦演唱會的歌手，都不吵？不震？只要阿妹一來，就吵死人、搖死人？真的假的？2015的「三天三夜事件」之後，北市府就訂出小巨蛋演唱會場限「63db」上限標準，一超過，就斷電、開罰，所有人的標準都是一樣的。過去幾天阿妹重回小巨蛋的演唱會，市府監測，都未超標。

對於里長夫婦的行為，黃暐瀚認為第一，里長覺得吵，外人實在不能代替他說，其實不吵、不晃，不過陳情就陳情，下跪幹嘛？第二， 當天陳情，里長其實鮮少發言，大部分講話的都是里長夫人。她不是要求市府「禁止小巨蛋開演唱會」，她是要求「要跟阿妹當面談」。

黃暐瀚接著說，第三，過去七年，小巨蛋也辦過不少演唱會，是只有阿妹演唱會，會震動搖晃？其他人辦，都不會嗎？媒體報導，現場已經加了地毯、墊高木板，還一再約束歌迷不要站起來或跳動了，監測值也在標準之內，如果這樣還不行？那是不是該考慮「小巨蛋禁辦演唱會」，釜底抽薪？

因此黃暐瀚說，結論就是，抗議，可以；下跪？那就大可不必。就像台中這幾年媽祖出巡，總要搶轎打架，亂成一團，媽祖看到信眾這樣，會開心嗎？實在大可不必。

此文曝光後，引發不少網友討論，已有百則留言，有網友表示，「我朋友住小巨蛋附近 她說沒有感覺到震動」、「作秀而已」、「難道其他人的演唱會都不震嗎！？實在不懂」、「這應該是小巨蛋的管理辦法要改變，以後這種演唱會只准在週末下午進行，小巨蛋的規定不改一直要求演唱者是怎樣」、「要巨蛋的房價卻不要巨蛋的噪音」。