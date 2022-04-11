廣州疫情升溫，9日8時到10日14時，共新增22例新冠肺炎確診者。官方提醒，當前傳播鏈基本清楚，但不排除有社區隱匿性傳播的可能。廣州市要求，今日0時開始，市民非必要不離城；全市中小學暫停線下教學，高等院校實施封閉管理、學生非必要不離校。
廣州市疫情防控新聞發布會10日下午召開，廣州市政府副秘書長吳林波在發布會上指出，從9日8時到10日14時，全市新增22例新冠病毒感染者，累計報告新冠病毒感染者23例。
發布會還表示，近日續發感染者呈現出在個別工作場所、家庭聚集等特點，傳播鏈條基本清晰。但陸續排查出的感染個案也提醒，本次疫情不排除有社區隱匿性傳播的可能。
因應疫情防控，廣州市決定自今0時開始，市民非必要不離穗，確需離穗須憑48小時核酸陰性證明。
相關防疫措施也正在部署。今日起，廣州全市中小學階段學校暫停線下教學，採取線上教學；高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。幼兒園停止幼兒入園。校外培訓機構暫停線下教學。高等院校實施封閉管理，學生非必要不離校。
目前琶洲會展中心正在推進建設方艙醫院。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。