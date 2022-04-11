廣州疫情升溫，9日8時到10日14時，共新增22例新冠肺炎確診者。官方提醒，當前傳播鏈基本清楚，但不排除有社區隱匿性傳播的可能。廣州市要求，今日0時開始，市民非必要不離城；全市中小學暫停線下教學，高等院校實施封閉管理、學生非必要不離校。

廣州市疫情防控新聞發布會10日下午召開，廣州市政府副秘書長吳林波在發布會上指出，從9日8時到10日14時，全市新增22例新冠病毒感染者，累計報告新冠病毒感染者23例。

發布會還表示，近日續發感染者呈現出在個別工作場所、家庭聚集等特點，傳播鏈條基本清晰。但陸續排查出的感染個案也提醒，本次疫情不排除有社區隱匿性傳播的可能。

因應疫情防控，廣州市決定自今0時開始，市民非必要不離穗，確需離穗須憑48小時核酸陰性證明。

相關防疫措施也正在部署。今日起，廣州全市中小學階段學校暫停線下教學，採取線上教學；高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。幼兒園停止幼兒入園。校外培訓機構暫停線下教學。高等院校實施封閉管理，學生非必要不離校。

目前琶洲會展中心正在推進建設方艙醫院。