俄烏戰爭未決，全球通膨高漲，央行積極調整貨幣政策可能性增加，市場波動與投資氣氛皆可能受到影響，富達投信建議以對抗市場波動的投資策略為優先。

富達表示，俄烏戰爭將改寫全球秩序。衝突和相關制裁帶來的貿易與金融衝擊造成全球通膨升溫；大宗商品價格上漲重創經濟成長，加上整體投資信心也受到影響。歐洲是受到影響最大的地區，目前極有可能出現中至重度的經濟衰退。因此，富達景氣追蹤指標仍處於左下象限（低於平均水平並下降），但有所改善。然而最近因俄羅斯入侵烏克蘭而造成的干擾尚未反映在數據當中。

除了俄烏戰爭之外，通膨以及升息更造成市場波動。富達指出，美聯準會鷹派言論推動美國公債收益率漲至多年來的高點，同時俄烏衝突沒有談判休戰的跡象，西方國家預計對俄羅斯實施更多制裁，中國大陸本輪疫情還未見終結跡象，原油需求遭打擊。全球股市普遍下跌，美國10年期公債殖利率來到2.7％的三年高位，美元觸及100關口，為一個月來最大周線漲幅。美聯準會公佈的3月會議記錄顯示，「許多」與會政策制定者準備在未來幾個月以50個基點的幅度升息。還表示將在5月會議後以每月950億美元的速度縮減資產負債表，顯示美聯準會可能進一步收緊貨幣政策以遏制通膨。

近期疫情升溫，在中國境內多地出現群聚疫情，加上國際地緣政治不穩定因素顯著增加，大陸企業生產經營活動受到一定影響。因此，富達認為，目前投資策略以抗波動優先。