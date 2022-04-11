大陸國家統計局11日公布，3月份消費者物價指數（CPI）年增率1.5％，較2月分升0.6個百分點，略高於市場預期的1.4％。

統計局新聞稿指出，按年計算，食品價格下降1.5％，非食品價格上漲2.2％；消費品價格上漲1.7％ ，服務價格上漲1.1％。

3月份，食品煙酒類價格按年降0.3％，影響CPI下降約0.09個百分點。食品中，畜肉類價格下降24.8％，影響CPI下降約0.99個百分點，其中豬肉價格下降41.4％，影響CPI下降約0.83個百分點；鮮菜價格上漲17.2％，影響CPI上升約0.37個百分點；蛋類價格上升7％，影響CPI升約0.04個百分點；鮮果價格上漲4.3％，影響CPI上漲約0.09個百分點。

統計局城市司高級統計師董莉娟表示，3月受大陸多點散發疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，CPI年增率有所擴大。

另外，3月份，生產者價格指數（PPI）年增8.3％，同樣高於市場預期的8.1％。

今年首3個月，CPI年增1.1％ ，PPI上漲8.7％。