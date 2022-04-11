雲朗觀光集團在義大利的第六處據點「翡冷翠百花宮(Palazzo Portinari Salviati)」，耗時近6年的時間修復，於4月7日舉辦試營運典禮，希望以宮殿的託管守護者，完整呈現文藝復興時期的文化歷史與探索人文思想的精神，出席的佛羅倫斯市長和各界嘉賓皆讚嘆雲朗專業細心修復古蹟、再現文藝復興風華的成果。

這是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式物業，除了13間客房、18戶酒店式公寓、米其林星級主廚餐廳Chic Nonna外，公共區域則有水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等設施，其中的酒店式管理豪宅，也已接近完銷，讓雲朗觀光正式跨入多角化的經營模式，開展飯店、餐飲、物業管理等高端市場服務。

位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築「翡冷翠百花宮」，自15世紀改建為宮殿後，相繼成為佛羅倫斯文藝復興時期兩個極具影響力的傳奇家族Portinari和Salviati的故居，而義大利詩人但丁的繆斯女神貝雅特麗齊(Beatrice)、麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世 （Cosimo I de' Medici）傳聞也曾在此居住；此物業以「Your Place in History」為核心價值，希望為文明永續做出貢獻。

親自赴義大利出席典禮的雲朗觀光執行長張安平表示，人類對於文化資產有傳承的青任，我們細心呵護這份珍貴的歷史文化，所以我們不只是這座宮殿的託管人與守護者，更是傳承藝術與文化的見證人。

雲朗觀光經過六年的努力修復，這兩年還遇上疫情的全球大流行，最近還有俄羅斯和烏克蘭間的國際衝突，我們希望「翡冷翠百花宮」的完工落成提醒我們人性、愛和關懷的重要，如同但丁神曲三部曲中象徵著，我們從地獄重新進入天堂。誠摯歡迎來自世界各地的旅人來到「翡冷翠百花宮」，希望每位旅人都能在此享受到但丁的天堂。張安平執行長也巧妙地詮釋了但丁的詩句 「記住今天——因為它是永恆的開始」，為此宮殿做了最完美的註解。