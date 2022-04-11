黑面琵鷺換上金色繁殖羽來到金城湖停棲

【旅遊經 編輯部報導】

春水鳥季來了！欲春季賞鳥的民眾，請把握機會！其中新竹金城湖，是欣賞自然飛行器的好場域，目前已出現上千隻高蹺鴴群起飛舞的壯觀黑白潮，湖區樹木停棲有猛禽黑翅鳶，香山濕地有帶著金色繁殖羽的黑面琵鷺，賞蟹步道則能欣賞到成群的灰斑鴴及翻石鷸，另有琵嘴鴨、白眉鴨、尖尾鴨等，未來將有更多北返候鳥陸續抵達。

新竹市長林智堅表示，香山濕地位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，近年市府團隊積極整治紅樹林、設置沿岸環境教育及服務設施金城湖賞鳥平台、海山漁港觀海平台、停車場、賞蟹步道、生態館等，2020年起也連續辦理香山濕地藝術季，提供民眾安全舒適的生態體驗環境及藝術活動。

金城湖賞鳥區高蹺鴴過境，有如黑白潮

金城湖是新竹市賞鳥的重點區域，近年來數量穩定的漂亮寶貝高蹺鴴，已成為新竹市的迎賓鳥，牠們擁有淡紅色的長腳、黑白對比羽色，不論行走或飛行都有如紳士般優雅的姿態，是各地愛鳥人士追星對象，今年高蹺鴴到訪已有上千隻，群起飛舞有如黑白潮，非常壯觀。

黑面琵鷺換上金色繁殖羽來到金城湖停棲

成群的琵嘴鴨報到，彩色為雄鳥，褐色為雌鳥

除了高蹺鴴近期到訪的水鳥還有琵嘴鴨、白眉鴨、尖尾鴨、黑面琵鷺等，其中，黑面琵鷺成群20幾隻造訪香山濕地，金色的繁殖羽令人驚艷，是許多愛鳥人士或攝影者，拍照的對象。

猛禽黑翅鳶，也在金城湖覓食

陸續還有更多北返候鳥陸續抵達金城湖，湖區樹木還停棲有猛禽黑翅鳶，賞蟹步道能欣賞到成群的灰斑鴴及翻石鷸停棲，民眾不妨利用休閒到香山濕地欣賞千里渡海而來的水鳥，也順遊賞蟹步道，在獲得國家卓越獎及景觀大獎雙料大獎的香山濕地公園漫步，度過輕鬆愉快戶外生態之旅。

圖片：新竹市政府生態保育科提供