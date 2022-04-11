針對部分媒體報導指稱，交通部補助觀光業的經費等，仍有逾1000億元的特別預算尚未執行完畢，交通部觀光局對此說明澄清，觀光紓困及振興整體總預算約417.7億元，且部分措施經費仍在持續執行中，並無千億元特別預算尚未執行完畢情事。

觀光局說明，包括去年上半年在內，紓困及防治1.0～5.0方案總預算為273.41億元，目前已核撥244.29億元、核撥率100％，防疫旅館部分仍持續執行中。而針對觀光產業的紓困貸款利息補貼將實施至年底，目前亦持續執行。

至於振興方案總預算為144.29億元，觀光局表示目前已核撥125.43億元、核撥率為100％。國旅券及特色團遊部分，則持續執行至4月30日止。

觀光局指出，台灣觀光受疫情衝擊期間，交通部及觀光局與業者站在一起共渡難關，爭取資源最大化，觀光紓困及振興整體預算合計約417.7億元，且部分措施經費如防疫旅館、國旅補助、貸款利息補貼等持續執行中，並無千億元特別預算尚未執行完畢情事。

觀光局表示，後續將視疫情狀況及疫苗施打率通盤考量，在執行完畢後儘速盤點經費，如若有結餘款項將另案規畫後續措施，以鼓勵觀光產業發掘在地特色，推廣多元主題旅遊，帶動國旅深度旅遊熱潮。