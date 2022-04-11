中國本土COVID-19疫情蔓延，市場擔憂電子零組件台商在上海和昆山廠區受疫情衝擊影響產能，包括IC載板和被動元件廠商今天盤中股價跌幅明顯，多檔個股創波段低點。

IC載板大廠南電盤中最低來到新台幣457.5元，大跌8.1%，持續在500元大關以下，創3月中旬以來低點；景碩最低來到180.5元，跌幅近6%，續失守200元大關，也創3月中旬以來低點。

被動元件大廠國巨盤中跌破400元，最低來到398元，下跌3.63%，創去年10月上旬以來波段低點；華新科盤中最低來到130元，下跌4.41%，創2020年10月底以來低點。

國巨今天上午接受中央社記者詢問指出，目前中國大陸廠區運作持續正常，展望第2季營運，國巨重申，全球疫情及國際局勢持續緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端出貨，將密切關注市場供需狀況，並配置最適當產能，因應客戶端需求。

華新科上午接受記者詢問也表示，中國大陸廠區運作不受疫情影響，整體營運仍需觀察通貨膨脹、地緣政治風險、晶片短缺等因素對供應鏈影響，審慎保守看待，並以多點異地備援生產部署，因應不確定性，並提升高階產品比重。

南電在昆山設有廠區，日前南電指出，人員備有宿舍，並進行嚴格門禁管制，以廠區既有人員閉環調度，疫情不影響公司營運，密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施。

法人指出，南電中國昆山廠以往以印刷電路板（PCB）產線為主，近期當地積極擴充ABF載板產能，去年第1季開始生產ABF載板，去年第2季ABF載板產線全產全銷，目前二期產能擴建中，按照計畫2023年首季量產。

被動元件廠信昌電日前指出，主要生產據點在桃園和楊梅廠，中國大陸產值比重降低，疫情對信昌電生產影響不大，不過需觀察當地進出口物流貨運是否順暢。

電感元件廠臺慶科位於中國昆山廠因應疫情暫時停工延長至12日，由於江蘇泗洪廠持續運作，對4月營收影響小。（編輯：張均懋）1110411