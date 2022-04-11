11日環境風場為偏東風，上午期間西半部地區擴散條件較差，午起各地風速增強，擴散條件好轉，空氣品質多為普通等級；北部及高屏空品區午後受光化作用影響，臭氧濃度偏高，入夜後已逐漸趨緩。依18時監測結果，宜蘭、花東空品區主要為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區主要為「普通」等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，11日環境風場為偏東風，西半部地區位在背風側，清晨及夜間風速較弱，易有污染物累積，午起風速增強，空氣品質逐漸好轉；受光化作用影響，北部及高屏空品區臭氧濃度易偏高；氣象局提醒金門、馬祖及清晨與夜間的西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，中部至雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。

未來一周，11日至13日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件較差，午後光化作用易致臭氧濃度上升；14日東北季風增強、15至16日受東北季風影響，迎風面的中部以北地區空氣品質將逐漸好轉，南部地區仍須留意污染物累積情形。