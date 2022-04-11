南韓偶像團體「U-KISS」的一員Eli（일라이，金炅才），過去曾以俊俏外表與帥氣的舞台表現獲得矚目，但在2015年宣布與大他11歲的模特兒池妍秀（지연수）已秘婚1年後，人氣就逐漸下滑，兩人也在2020年宣布離婚。而近日他們透過真人實境節目《我們離婚了2》再度重逢，但沒想到兩人卻在鏡頭前大吵、揭開離婚真相，引起網友熱議。

Eli與大他11歲的模特兒妻子池妍秀交往5年，兩人因懷孕而結婚，但當時還是偶像的Eli為了事業隱瞞真相，直到結婚1年兒子出生後才正式公開消息，引起熱議，兩人甚至還一同登上實境節目《做家務的男人們》（살림하는 남자들）曬恩愛、分享婚後生活，但沒想到兩人的婚姻只維持5年，就在2020年底透露想要離婚的消息，而官司打了近1年左右，才在去年正式結束夫妻關係。

事後，池妍秀曾登上節目淚訴自己當年是遭Eli透過電話告知被離婚，讓她感到相當委屈，認為對方太輕易地拋棄自己與兒子民秀，讓她無法原諒。而Eli則是回應兩人是雙方協議離婚而不是以電話告知，可見認知不同而引發輿論，也導致Eli的形象全毀，事業逐漸走下坡，後來也搬回美國與父母同住。

事隔2年，兩人再度受邀登上實境節目《我們離婚了2》試圖化解當年的問題，但沒想到在最近公開的影片中，兩人一見面火藥味就相當濃厚，除了女方不斷指責Eli，離婚判決當天因沒錢逃回美國而沒有出現，讓她造成很大的心理傷害，以及與婆婆的關係不佳，Eli卻完全不想協調外，也忍不住爆氣嗆「我們吵架95%都是因為你媽媽」，接著表示「妳的家人從來沒真心地對待過我，只把我當ATM、感情垃圾桶，還有女傭及出氣筒，對你來說是很好的父母，對我卻是比詐欺犯更可怕的人物」、「你媽說要拆散我們、要我們離婚」直接公開離婚原因。

池妍秀公開兩人離婚原因。（圖／YOUTUBE）

Eli聽到後則表示不相信自己母親會做這件事，也透露結婚後已處處讓著對方，但沒想到仍總是為了婆媳關係吵架，害他與母親的關係變得疏離，甚至在外地工作還要打給母親處理婆媳問題，讓他感到相當無力；Eli還解釋當時真的是因為沒有收入才會回到美國工作，並不是故意不出席離婚判決。而兩人雖已離婚一陣子，仍對彼此的誤解相當深，因此節目影片播出後也立即在網路上引起熱烈討論。