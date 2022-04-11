藝FUN券使用期限已進入倒數計時，高雄市各藝文產業商家熱情邀約手上還持有藝FUN券的朋友，把握最後20天，快來高市消費，單筆滿500元即可獲贈100元高雄券，部分商家更進一步推出專屬小優惠。而高雄券使用期限同樣到4月30日，可就地再消費，立馬享受回饋！

高市文化局長王文翠表示，高雄券對接藝FUN的夥伴店家以書店、圖書文具出版業參與最踴躍，消費最有感，歡迎民眾多閱讀多購買好書，為書店業者加油打氣，因藝FUN券使用至4月截止，許多店家也把握最後期限，再加碼推出「晚鳥不晚」優惠送，包括：城市書店推出「藝FUN晚鳥日日紅」，每日推出4種書以69折優惠晚鳥，滿700元送咖啡掛耳包1包。

疫情衝擊產業，電影院業者首當其衝，在高雄市政府加碼振興下，發放高雄券的電影院業者成功吸引民眾進入影城觀看優質電影，大大提振影城收入，目前包括喜滿客夢時代、台鋁秀泰、大立IN89豪華、IN89駁二等影城仍持續加贈高雄券，歡迎民眾挑選口碑爆棚的電影進場觀賞。此外，如唱歌集音樂劇場等演藝團隊也響應加碼措施，只要使用藝FUN劵購票欣賞表演藝術演出，滿500元都可再獲贈高雄券100元。

為刺激在地消費，高雄市政府推出「高雄開就賺」振興活動，書店、文具行、電影院、眷村民宿等近300間藝文店家紛紛加入高雄券對接行列，只要民眾持藝FUN券或振興券紙本到夥伴店家單筆消費滿500元，就加碼贈送100元高雄券。