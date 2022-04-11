力達-KY(4552)公布3月營收，由於主要生產基地泉州自3月13日開始爆發嚴重疫情，工廠生產進度嚴重受阻，使得3月營收2.51億元，月減12.58％，年減5.66％；第一季累計營收10.15億元，年增13.14％。3月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔24.15％、61.58％及12.16％，螺桿機銷售比重持續增加。

公司指出，3月以來大陸不同地區相繼爆發新型冠狀病毒疫情，尤其以香港、吉林、上海、深圳、泉州最為嚴重，到目前為止，深圳已經全面解封恢復正常，泉州也基本步入正軌。吉林、上海和香港的疫情還非常危急，不容樂觀。

力達-KY表示，受此影響，3月13日開始公司所有當地的辦公人員居家辦公、工人停工，只有外地工人留在廠內繼續生產，因此產能比原計畫減半；由於疫情影響，交通受到管制，很多產品無法出貨，原材料購入亦發生困難，只能申請幾天出貨一次，導致3月的銷售不如預期。

不過，隨著大陸官方清零行動，4月開始疫情得到有效的緩解，各地企業工廠都開始相繼復工複產，逐步恢復正常狀態，同時力達-KY也根據市場需求持續加大研發力度於3月份推出100HP永磁變頻螺杆機，4月銷售可望回歸正常軌道，力達今年目標仍然是持續提升螺杆機的銷售比重，加大100HP以上螺杆主機自製研發，搶佔高階市場。同時待新工業園建成後成立研發中心投入無油螺杆鼓風機系列，真空泵系列以及製冷空壓機洗了的研發生產，為客戶提供綠色，節能，環保的能源解決方案。