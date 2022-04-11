大甲媽遶境張安樂率眾搶轎 徐國勇：褻瀆神明會受懲戒！

大甲鎮瀾宮媽祖遶境接連爆發搶轎衝突，媽祖鑾轎9日行經彰化時，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂率眾硬闖管制區，造成多名官警受傷。內政部長徐國勇今強調，搶轎行為媽祖絕對不會保佑，使用暴力是褻瀆神明，他當天已指示警政署務必強勢執法，檢察官也已傳訊涉案人員。

徐國勇列席立法院內政委員會前受訪時指出，媽祖遶境過程中，有妨礙公務、妨礙秩序行為者，都會依法辦理全案警政署已經在調查，對於妨害公務會依法辦理，並請大家務必尊重警察，不要鑽轎底、也不要搶轎，媽祖不會保祐；尊重神明是從心裡，用暴力的方式不叫尊重，是褻瀆神明會受神明懲戒。

針對聚眾鬥毆事件，徐國勇當天已指示警政署務必強勢執法，警政署更已通令各警察機關，全力維護廟會「保境安民」的優質傳統文化，將針對任何不法行為當場以現行犯逮捕。徐國勇也提醒，參與遶境的民眾均應接種3劑疫苗，並且遵守相關防疫規定。